Alonso, clamoroso annuncio: addio Formula 1 Fernando Alonso ha annunciato il suo addio alla F1. Lo ha fatto con un video pubblicato sui suoi profili social in cui racconta la sua storia nel circus. Alonso è stato campione del mondo nel 2005 e 2006 con la Renault dopo aver debuttato nel 2001 al volante della Minardi. Dal 2010 al 2014 è stato il pilota di punta della Ferrari. Poi il passaggio alla McLaren con cui è caduto nell'anonimato, prima della decisione: nel 2019 non sarà in griglia di partenza. >