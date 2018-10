Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

A Suzuka Massa torna sulla Ferrari Momento storico a Suzuka per un'esibizione: Felipe Massa è tornato al volante di una Ferrari F1. Il brasiliano ha guidato la rossa per il circuito giapponese facendo divertire i tifosi, mentre Mika Hakkinen ha fatto un salto nel passato al 1998 portando in pista la McLaren che l'ha fatto diventare campione del mondo.

>