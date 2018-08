Facebook

Mia Khalifa, seno da rifare per colpa dell'hockey La passione per l'hockey su ghiaccio e per i Washington Capitals freschi di titolo Nhl è costata cara a Mia Khalifa. L'ex pornostar e oggi commentatrice tv, infatti, durante i playoff della scorsa Stanley Cup è stata centrata sul seno sinistro da un disco. Un colpo che le ha danneggiato la protesi in silicone, tanto che dovrà sottoporsi a un intervento all'inizio del prossimo anno. >