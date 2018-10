Facebook

Neymar rompe (ancora) con Bruna Marquezine Neymar e Bruna Marquezine si sono nuovamente lasciati, per la quarta volta dall'inizio nel 2012 della loro turbolenta relazione. Questa volta ad annunciare la separazione è stata la modella brasiliana. "Sì, ci siamo lasciati. E 'stata una decisione presa da lui, ma c'è un sacco di rispetto, tanto amore - ha spiegato alla rivista Quem -. Per lui e per tutti ciò che abbiamo vissuto". >