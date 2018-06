Facebook

Bali Rodriguez tifa Navas e compagni Bali Rodriguez è una delle modelle più famose della Costa Rica, la prima ad apparire su riviste di prestigio come Shape ed Elle. Imprenditrice e vegana, la bella Bali ha girato il mondo prima di tornare nel Paese che le ha dato i natali. Una tifosa davvero sexy per Keylor Navas e compagni impegnati al Mondiale di calcio in Russia. >