Aslihan Dogan, ecco la signora Turan Nozze blindate per Arda Turan, che domenica ha sposato a Istanbul la storica fidanzata Aslihan Dogan. Per l'ex calciatore di Barcellona e Atletico Madrid, ora all'Istanbul Basaksehir, un testimone d'eccezione: il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Per volere del calciatore il matrimonio non è stato sfarzoso, per via del conflitto in corso tra Turchia e Siria. >