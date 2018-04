Facebook

Udinese, cena di Natale alla Dacia Arena Cena di Natale per l'Udinese che ha riunito nel ristorante del President Club della Dacia Arena la proprietà, i giocatori con le compagne, lo staff e i main sponsor. La famiglia Pozzo ha accolto i giocatori e mister Oddo con grande calore e affetto, in una Club House vestita a festa per l'occasione. Molte le compagne dei giocatori presenti alla serata, allietata dalle performance di Nu Art Events e Gp Eventi, da Celine Bucher, moglie di Widmer, alla compagna di Maxi Lopez, Daniela Christiansson, e quella di Rodrigo De Paul, Cami Homs. >