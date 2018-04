Facebook

Torino-Udinese 2-0, le foto del match Solo buone notizie per il Torino di Mazzarri che davanti al proprio pubblico ha battuto 2-0 l'Udinese in una sfida importante per il piazzamento in Europa. I granata, ora saliti a quota 36 punti, dopo il gol di Barak annullato ai friulani con il Var, hanno trovato una rete per tempo. Vantaggio di N'Koulou al 32' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Iago Falque. Al 66' poi ci ha pensato Belotti con un coast-to-coast a chiudere il match. >