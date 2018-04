Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Torino: Lorenzo incontra Belotti e riceve in regalo la sua maglia Una domenica davvero speciale per Lorenzo, il baby tifoso del Torino diventato idolo del web dopo un video in cui allo stadio urlava a squarciagola "Forza vecchio cuore granata" e i nomi del suoi beniamini. Il club granata aveva promesso che avrebbe premiato la sua fede e così è stato. In occasione di Torino-Udinese, Lorenzo ha ricevuto in regalo dal presidente Cairo la maglia di Belotti e ha potuto abbracciare il suo idolo. >