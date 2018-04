Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milano omaggia Valentino Mazzola Milano rende omaggio a Valentino Mazzola. La città ha intitolato una via capitano del Grande Torino. Un gesto molto apprezzato non solo dal figlio Sandro ("Ho giocato tante partite importanti nella mia carriera ma emozionato così come ora, non lo sono mai stato"), ma anche da Urbano Cairo, presente alla cerimonia. "E' stato un esempio, uno dei più grandi calciatori italiani nel periodo degli anni '40, capace di fare la doppia fase, perché sapeva difendere e anche offendere - ha spiegato il presidente granata -. Ha fatto nel Toro 118 gol in 195 partite, per cui più di un gol ogni due partite. In quegli anni fece cose strabilianti". "Probabilmente sarebbe andato avanti a vincere ancora se non ci fosse stata la tragedia di Superga - ha aggiunto -. Invito Torino a fare altrettanto, visto che manca una via intitolata a Valentino Mazzola". >