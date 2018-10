Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Udinese-Juventus 0-2: ottava meraviglia per Allegri Nessuno come la Juventus in Europa. La squadra di Allegri espugna di autorità anche il campo dell'Udinese, vince 2-0 e centra l'ottavo successo di fila in Serie A, il decimo se si considera anche la Champions League. Alla Dacia Arena tutto facile per i campioni d'Italia, che dominano per tutta la gara e vanno a segno nel primo tempo con un uno-due letale nel giro di cinque minuti firmato Bentancur e Cristiano Ronaldo. >