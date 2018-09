Facebook

Serie A, Lazio-Genoa 4-1: le foto del match Terza vittoria consecutiva in campionato per la Lazio, che supera il Genoa in scioltezza e sale a quota 9 punti in classifica. All'Olimpico finisce 4-1 per i biancocelesti, che sbloccano la sfida con Caicedo (7') e al 23' volano sul 2-0 grazie al sinistro di Immobile. Piatek riapre per un attimo la sfida al 46', poi Milinkovic (53') e ancora Immobile (89') calano il poker definitivo. >