Serie A: Fiorentina-Udinese 1-0, le foto del match Nell'anticipo domenicale delle 18, la Fiorentina supera di misura l'Udinese e sale a quota sei punti dopo tre giornate, con i viola che devono ancora recuperare una partita. Al Franchi finisce 1-0 per la squadra di Pioli, che passa al 73' grazie al gol di Benassi, bravo a finalizzare un ottimo assist di Chiesa. Prima sconfitta in campionato per i friulani, che restano fermi a quota 4 punti. >