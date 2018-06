Facebook

Panini, le figurine extra per i verdetti di Serie A e B La Panini ha realizzato cinque figurine speciali per celebrare i protagonisti delle fasi finali dell’ultimo Campionato di Calcio. Le prime due figurine sono dedicate alla Juventus Campione d’Italia: la prima riproduce la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” del 14 maggio scorso, che celebra il settimo scudetto consecutivo della squadra bianconera, mentre la seconda è dedicata a mister Massimiliano Allegri per aver conquistato il “doppio poker” della quarta Coppa d’Italia e del quarto titolo tricolore di fila. Altre due figurine riguardano rispettivamente il Napoli come “la grande antagonista” e l’Empoli per aver vinto la Serie B ConTe.it. L’ultima figurina è dedicata ai due “capocannonieri”, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile e il capitano nerazzurro Mauro Icardi, entrambi autori di 29 gol. Queste cinque figurine extra della collezione “Calciatori 2017-2018” sono destinate a completare la sezione “Film del Campionato”, che sintetizza i momenti salienti dell’ultima stagione, dall’inizio fino ai verdetti finali. Saranno distribuite in omaggio sabato prossimo 9 giugno in una bustina speciale abbinata a “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport”. Altre 15 figurine extra in totale erano state distribuite il 27 gennaio, il 24 febbraio e il 31 marzo scorsi.



“Con queste figurine termina la narrazione di una avvincente stagione calcistica“, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “Il ‘Film del Campionato’ è adesso completo ed impreziosisce una collezione ‘Calciatori’ che rimarrà negli annali per la ricchezza di campioni, spunti e momenti significativi rappresentati in figurina. A questo punto l’appuntamento è già per la raccolta 2018-2019, alla quale in Panini stiamo già lavorando da diverse settimane, per offrire sempre nuovi e stimolanti contenuti ai nostri affezionati collezionisti”.



La collezione “Calciatori 2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione: la copertina è realizzata con trattamenti speciali ed è caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso. Quest’anno le figurine aumentano il loro contenuto di informazioni: sul fronte sono riportati come di consueto i principali dati anagrafici e calcistici di ogni giocatore, mentre sul retro dei calciatori di Serie A TIM e Serie B ConTe.it sono pubblicate notizie curiose e spunti storici sulle squadre e sui grandi campioni del calcio italiano. Confermate le sezioni “Calciomercato - L’Originale”, in collaborazione con il noto programma di Sky Sport HD, e “Figurine in carriera”, in cui sono illustrate le carriere complete dei 22 calciatori presenti in figurina sull’album per ogni squadra di Serie A TIM.



La collezione è accompagnata dalla grande operazione “Calciatori Gol!”: all’interno delle bustine è possibile trovare dei buoni-premio con la scritta “Hai Vinto”, che consentono di ricevere subito in edicola 1 o 3 bustine speciali “Calciatori Gol!”. Si è anche svolta un’iniziativa speciale con Intesa Sanpaolo: in ogni agenzia dell’Istituto sono stati consegnati in omaggio un album e una scatola da 100 bustine “Calciatori” per ogni apertura di un “XME Conto Up!” riservato ai minori. Inoltre raccogliendo le letterine dietro le figurine e formando la parola “Calciatori” si ha avuto diritto anche ad un fantastico pallone da calcio. >