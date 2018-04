Facebook

Serie A: Sassuolo e Torino si dividono la posta Nella 21a giornata di Serie A finisce 1-1 tra Sassuolo e Torino. Al Mapei Stadium partono meglio gli emiliani, ma i granata passano al primo tiro in porta con Obi al 26'. Nella ripresa dopo 9' il meritato pari dei neroverdi, grazie a una magia di Berardi: l'attaccante non segnava dal 1° ottobre. La chance più ghiotta per la vittoria capita sulla testa di Peluso al 26', ma Sirigu - il migliore dei suoi - è salvato dal palo. Primo pari per Mazzarri. >