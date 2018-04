Facebook

Serie A, Samp-Spal 2-0: le foto La Samp soffre, ma torna a vincere. Al Ferraris la squadra di Giampaolo vince 2-0 contro la Spal e chiude il girone d'andata a quota 30 punti. Gara equilibrata fino al 90', poi Pairetto fischia un rigore dubbio ai doriani per un fallo di Viviani su Ramirez e Quagliarella decide la gara in due minuti segnando prima dal dischetto al 92' e raddoppiando poi i conti in contropiede al 94'. La Spal resta inchiodata a 15 punti. >