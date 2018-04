Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Samp-Sassuolo: parata di Torreira, ma il Var non interviene Incredibile, ma vero a Marassi durante Sampdoria-Sassuolo. Torreira è intervenuto con le mani in area sul cross di Magnanelli. Una vera e propria parata del centrocampista blucerchiato impedendo a Politano di andare in rete a colpo sicuro. Grandi protesta da parte dei neroverdi, ma Gavillucci e Tagliavento (Var) non sono intervenuti. Un errore grossolano visto l'intervento evidente di Torreira.

>