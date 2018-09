Facebook

Nations League, Francia-Olanda 2-1: le foto Buona la seconda per la Francia in Nations League. Allo Stade de France i campioni del mondo in carica battono 2-1 l'Olanda e si portano a 4 punti nel Gruppo A1. Mbappé sblocca la gara, poi Babel pareggia i conti. Il gol partita lo segna Giroud.