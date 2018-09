Facebook

L'Italia si raduna a Coverciano: le foto Allenamento con musica per la Nazionale di Roberto Mancini. Lunedì, infatti, in mezzo al campo 2 di Coverciano è stata messa una cassa collegata a un cellulare che diffondeva musica durante la leggera sessione di allenamento - la prima del nuovo raduno per preparare la Nations League -, cui hanno partecipato Balotelli e gli altri attaccanti e qualche centrocampista come il giovane Zaniolo, chiamato in Nazionale pur non avendo ancora esordito in A. >