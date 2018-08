Facebook

Nasce il Vicenza di Renzo Rosso Renzo Rosso, nuovo patron del L.R. Vicenza, ha presentato il suo progetto per il club che nella prossima stagione disputerà il campionato di serie C. "Abbiamo in programma un business plan di cinque anni - le parole del neo numero uno dei biancorossi -. La società non sarà solamente della famiglia Rosso ma di un'intera città e. L'obiettivo è creare un'unione di persone in grado di coinvolgere imprenditori, istituzioni, partner, sponsor e tifosi, che comporranno un board”. >