Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Torino-Napoli 1-3: Sarri torna in testa alla classifica Nel secondo anticipo della 17a giornata di A, il Napoli sbanca Torino 3-1 e scavalca l'Inter in classifica tornando al comando con 42 punti. Azzurri travolgenti nel primo tempo: vanno a segno Koulibaly al 4', Zielinski al 25' e Hamsik al 30'. Il capitano realizza il gol numero 115 con la maglia del Napoli raggiungendo Maradona. Nella ripresa i granata trovano la rete con Belotti ma restano in 10 per l'infortunio di Ljajic a cambi esauriti. >