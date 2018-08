Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Napoli travolto 5-0 dal Liverpool Finisce malissimo l'amichevole del Napoli all'Aviva Stadium di Dublino contro il Liverpool. I Reds finalisti dell'ultima Champions League si impongono per 5-0 in una partita dominata dall'inizio alla fine. Dopo nemmeno dieci minuti la squadra di Ancelotti si trova sotto per 2-0 con reti di Milner al 4' e Wijnaldum al 9'. Nella ripresa gli uomini di Klopp dilagano con Salah al 58', Sturridge al 73' e Moreno al 77'. >