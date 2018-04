Facebook

Napoli, allenamento a Manchester Dopo la gara contro il City, il Napoli è rimasto in mattinata in Inghilterra dove ha svolto una seduta di allenamento su una struttura messa a disposizione dal Manchester, adiacente all'Etihad Stadium. La squadra è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato in Champions dall'inizio ha svolto lavoro rigenerante; per gli altri prima fase di attivazione seguita da una partitina 8 contro 8 con l'integrazione di alcuni elementi della Primavera. Giovedì allenamento pomeridiano a Castelvolturno. >