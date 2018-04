Facebook

Udinese-Milan 1-1, le foto del match Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato del Milan che in casa dell'Udinese non va oltre l'1-1. Nella sfida in panchina tra due ex compagni come Oddo e Gattuso, rossoneri avanti al 9' con un supergol da trenta metri di Suso all'incrocio dei pali. La reazione dell'Udinese arriva nella ripresa con il Milan in dieci per l'espulsione di Calabria e si concretizza al 76' con l'autorete di Donnarumma su cross di Lasagna. >