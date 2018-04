Facebook

Milan da sballo, Roma battuta 2-0 Un bellissimo Milan vince 2-0 all'Olimpico contro la Roma e continua la sua marcia spedita verso un posto in Europa. Una vittoria bella e meritata, maturata nella ripresa grazie ai gol di Cutrone e al primo sigillo in carriera di Calabria. Roma spenta e senza idee, che non ha mai impegnato Donnarumma. Con questo successo i rossoneri, sesti con la Samp, salgono a 44, a meno 7 dall'Inter. La Roma è quinta, a 50, fuori dalla zona Champions. >