Milan, anticipata la seconda maglia Potrebbe essere così la seconda maglia del Milan per la prossima stagione. "Footyheadlines" ha svelato i colori del completo away del Diavolo, che per l'occasione vestiranno di bianco con una sottile striscia nera su petto e maniche, oltre a un colletto tondo rossonero.