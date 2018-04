Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milan, amichevole con la Primavera: si rivede Conti, le foto E' terminata 0-0 l'amichevole di Milanello tra la prima squadra di Gattuso e il Milan. Segnali positivi per Andrea Conti, fuori da sei mesi per l'infortunio al crociato e oggi in campo per 60'. Provino superato, quindi, con le ovvie cautele del caso, e rientro più vicino.