Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

A Bassano giallorossi dalla nascita Il progetto “Fiocco giallorosso” del Bassano Virtus, in collaborazione con l’Ulss 7 Pedemontana, è dedicato ai neonati nell’Ospedale di Bassano del Grappa.



La società Bassano Virtus è profondamente radicata nel territorio e negli ultimi anni ha realizzato molte iniziative per rinforzare il legame con il comprensorio bassanese e con i propri giovani tifosi.



Ora vogliamo rivolgerci alle bambine e ai bambini che nasceranno, per trasmettere loro il senso di appartenenza alla nostra città. La loro prima maglia, i colori giallorossi della loro città che scopriranno giorno dopo giorno. La città nella quale saranno inseriti, nella quale cresceranno e nella quale stringeranno legami indissolubili, una città che contribuiranno poi a far crescere essi stessi un domani.



Da lunedì 20 novembre 2017 e per la durata di un anno, ogni neonato nell’Ospedale di Bassano del Grappa riceverà in dono nel reparto, un kit con una bustina brandizzata Bassano Virtus, all’interno della quale vi sarà una maglia giallorossa, taglia sei mesi, replica fedele della maglia gara utilizzata dalla prima squadra e un biglietto di benvenuto con l’augurio per un percorso di crescita e di vita ricco di soddisfazioni.



Presso la sede del Bassano Virtus sarà poi possibile personalizzare gratuitamente, con numero e nome del neonato, la maglia ricevuta.



Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto, presso la Sala Consiliare dell’Ospedale di Bassano del Grappa.



A fare gli onori di casa il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Giorgio Roberti: “Nella mia esperienza qui ho potuto notare il forte legame della città e del territorio nei confronti del proprio Ospedale, con una serie di importanti iniziative messe in atto dagli imprenditori locali.



Questo è un bel progetto che siamo contenti di supportare e che rinsalda l’identità e l’appartenenza alla propria città natale, ricordando come l’Ospedale sia anche fonte di luce e nuova vita”.



L’Assessore alle Politiche dell’Infanzia, Giovani Generazioni e Sport della Città di Bassano del Grappa, Oscar Mazzocchin, si è poi complimentato per l’iniziativa: “Ringrazio la società Bassano Virtus per questo dono alla città e al comprensorio, un bel gesto di benvenuto ai nuovi nati del territorio che comprende 20 comuni. Una società che ha sempre dato molta importanza ai giovani e che siamo contenti ci possa rappresentare. Forza Bassano”.



Il Presidente del Bassano Virtus, Stefano Rosso, ha illustrato il progetto: “Ringrazio tutti per la disponibilità dimostrata e l'Ospedale per la collaborazione fattiva. Vogliamo rinforzare, fin dalla nascita, il nostro legame con il territorio bassanese. E’ un piccolo gesto partito dal cuore, che speriamo venga apprezzato dalle famiglie. Sono diventato padre da pochi mesi e ho scoperto di emozionarmi di più per i regali che faccio e che ricevo per mia figlia, e spero possa essere così anche per i genitori che riceveranno la nostra maglia. Volevamo essere partecipi di questa gioia, nella condivisione di piccoli momenti con i propri figli, per rinforzare l’attaccamento ai colori della nostra città.



Siamo entrati vent’anni fa nel calcio proprio per supportare un movimento giovanile che rischiava di sparire e tutte le iniziative societarie degli ultimi anni sono state rivolte alla fascia più giovane di tifosi.



Siamo fieri di essere una società del territorio che investe nei giovani, il nostro stesso capitano è bassanese e i giovani sono il primo anello della nostra catena. Ci auguriamo di avere in futuro nuovi simpatizzanti giallorossi. Io e la mia famiglia nutriamo un amore sfrenato nei confronti di questa città e del suo territorio”.



Il Direttore della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, Yoram Yacob Meir ha infine dichiarato: “E’ una bella iniziativa che siamo contenti di ospitare nel nostro reparto e che rinforza il legame identitario con le proprie origini, inoltre spero questa possa aumentare i futuri tifosi giallorossi e i bambine e le bambine che si avvicineranno alla pratica sportiva.



Nel nostro Ospedale nascono circa 1000-1100 bambini ogni anno, un numero in linea con la media regionale, ma visto il momento generale di bassa natalità, mi auguro che anche questo possa essere un incentivo ad incrementare le nuove nascite”. >