Lazio-Verona, le foto del match La Lazio torna a vincere e all'Olimpico, dopo tre sconfitte consecutive in campionato e una in Europa League, ha battuto 2-0 il Verona. Tre punti che valgono il quarto posto in classifica firmati da Immobile. Dopo un primo tempo dominato ma fermato dalle parate di Nicolas e dalla traversa di Luis Alberto, la Lazio ha messo la freccia con la doppietta del bomber: di destro al 55' e di testa al 60'. Immobile sale a quota 22 gol in campionato. >