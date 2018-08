Facebook

Juve, spuntano Davids e Trezeguet Ospiti speciali per la Juve alla Pingry School in vista della partita in vista della partita alla Red Bull Arena di Harrison contro il Benfica, match valido per l'International Champions Cup 2018. All'allenamento diretto da mister Allegri nell'impianto del New Jersey si sono infatti presentati anche le leggende bianconere David Trezeguet ed Edgar Davids. >