Juve, - 2 alla finale Juve in campo a Vinovo per preparare la finale di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Milan. Dopo il riscaldamento la squadra si è dedicata alla tattica e alla circolazione palla. Mandzukic, Sturaro e De Sciglio hanno sostenuto parte della seduta con il gruppo. Martedì allemamento al mattino poi partenza per Roma dove, insieme ai rossoneri, verrà ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al termine dell'incontro, conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Gianluigi Buffon allo stadio Olimpico. >