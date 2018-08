Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Il primo allenamento di Cristiano Ronaldo con la Juventus Prevede corsa ed esercizi la prima seduta per i Nazionali della Juventus alla Continassa. Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Cuadrado, Douglas Costa e Bentancour sono rientrati a Torino, accolti da Aldo Dolcetti, il tattico di mister Allegri che ha lasciato gli Stati Uniti. I bianconeri reduci dal Mondiale in Russia si prepareranno per l'amichevole in famiglia a Villar Perosa, in programma il 12 agosto. (foto juventus.com)

>