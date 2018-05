Facebook

Pazza Inter, una rimonta da Champions Nell'ultimo turno di campionato l'Inter batte 3-2 la Lazio all'Olimpico e si prende quarto posto e qualificazione in Champions. A parità di punti, 72, finisce davanti Spalletti in virtù degli scontri diretti. Gara pazzesca a Roma aperta dall'autogol di Perisic al 9' a cui replica D'Ambrosio. Lazio di nuovo avanti con Anderson al 41' ma nel secondo tempo Icardi su rigore (al 78') e Vecino di testa all'81' mandano l'Inter in Paradiso. >