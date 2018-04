Facebook

Milan-Inter, le foto del match Finisce in parità e senza gol il Derby della Madonnina numero 168. Lo 0-0 accontenta più l'Inter che non supera la Roma al terzo posto in classifica, ma tiene il Milan a -8. Protagonista in negativo Mauro Icardi che, dopo aver visto il Var annullargli il gol per offside, ha divorato due occasioni a porta vuota al 57' e al 93'. Per il Milan occasione per Bonucci e gol in rovesciata annullato a Cutrone sempre per fuorigioco. >