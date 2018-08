Facebook

Inter, Nainggolan ufficiale: le prime foto in nerazzurro In casa Inter è il giorno di Nainggolan, da martedì ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro con un contratto firmato fino al 2022. "Perché l'Inter? L'importante è sentire la fiducia, da parte del direttore, del mister e di Zanetti - le prime parole del belga a Inter Tv -. Mi hanno fatto sentire importante, cosa che a Roma avevo perso. La mia scelta è stata semplice anche se non si dimentica il passato. Sono contento e carico per la nuova avventura". >