Inter-Milan, le coreografie Il derby infiamma San Siro e prima del match spuntano le coreografie dei tifosi di Inter e Milan. I nerazzurri incitano la squadra a segnare ("Fai gol, fallo per la Nord"), citazione latina invece per i rossoneri, che citano il famoso "Per aspera ad astra" di Cicerone ("Attraverso le asperità sino alle stelle"). >