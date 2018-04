Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Inter, imbrattato il murales del Centenario Vandali in azione nella notte a Milano: è stato imbrattato e sfregiato il murales che l'Inter, con la partnership di Premium Sport, aveva fatto realizzare per celebrare i 110 della fondazione del club. Sul grande disegno sulla facciata di uno stabile di Via Borsieri sono raffigurate le più importanti leggende nerazzurre. Lo spettacolo che ci si è trovati di fronte questa mattina è quello di un murales completamente imbrattato con vernice rossa e la grossa scritta: "Inter Merda". >