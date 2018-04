Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Inter: Adriano in visita ad Appiano Ritorno al passato questa mattina ad Appiano Gentile. Adriano Leite Ribeiro è stato in visita al Centro Sportivo Suning, dove ha incontrato Luciano Spalletti e i nerazzurri presenti per l'allenamento mattutino, In particolare l'ex attaccante brasiliano ha scambiato qualche battuta con Mauro Icardi "Non ho mai dimenticato questi momenti. Sono molto felice di tornare qui, qui sono diventato calciatore" ha detto l'Imperatore ai microfoni di Inter TV. >