Derby di Milano, le coreografie di Milan e Inter L'Inter cita Vasco Rossi, il Milan l'epopea dei Pirati. Spettacolari le coreografie delle curve dello stadio di San Siro in occasione del Derby della Madonnina. In curva Sud, i tifosi del Milan hanno esposto un enorme striscione con i colori rossoneri e il classico teschio fra due spade. Nel terzo anello troneggiante la scritta: "Fino alla morte". Citazione musicale, invece, per quanto riguarda la curva Nord dei tifosi dell'Inter: "Vivere… è vivere dei guai, così come non hai fatto mai…". Il verso è della celebre canzone di Vasco Rossi. Prima dell'inizio della partita, ricordato l'ex centrocampista rossonero Ray Wilkins scomparso oggi a 61 anni. In precedenza premiati due 'medagliati' dei Giochi invernali: Dominik Windish e Arianna Fontana. >