Il nuovo pallone ufficiale della Serie A 2018-2019 Nike e Lega Calcio hanno presentato Merlin, il pallone che verrà utilizzato nella Serie A 2018-2019. Sarà il primo pallone dotato di tecnologia All Condition Control per garantire un tocco e un controllo ottimale in tutte le condizioni atmosferiche, ma tra le novità anche la riduzione di cuciture e, di conseguenza, un aumento della superficie da colpire. Predomina il bianco rispetto ai modelli precedenti, mentre il giallo e l'arancio servono per identificare rotazione, velocità e traiettoria. Merlin verrà usato sui campi di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e delle competizioni della Primavera. >