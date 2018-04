Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A: Inter-Genoa 1-0, le foto del match Partita di grande sofferenza per l'Inter, che contro il Genoa passa solamente nel finale. A San Siro finisce 1-0 per i nerazzurri, che sbloccano la gara grazie al colpo di testa di D'Ambrosio all'87'. La squadra di Juric, ancora senza vittorie, chiude in 9 uomini per le espulsioni di Omeonga (90') e Taarabt (93'). Spalletti resta in terza posizione a -2 da Juve e Napoli. >