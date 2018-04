Facebook

Genoa, ecco Pepito: "Sto bene, sono pronto" "Sto bene, a livello fisico sono pronto". Con queste parole è iniziata la nuova avventura di Giuseppe Rossi al Genoa. "Spero di allenarmi con la squadra il primo possibile - ha aggiunto -. Sono molto emozionato, ringrazio il presidente Preziosi è tutta Genova per l'accoglienza. "Ero in America ed ho avuto questo contatto, è stata una decisione facile il Genoa è una squadra importante ed ambiziosa come me - ha proseguito Pepito -. Sono pronto a ricominciare, la sfortuna mi ha tolto tanto ma la voglia di calcio non è mai svanita". "Perotti, Motta e tanti altri si sono rilanciati qui, spero di poter scrivere un pezzo di storia rossoblù", ha continuato. "Non ho mai pensato di ritirarmi, mai - ha aggiunto Pepito -. Non ho mai mollato per i tifosi che mi vogliono bene e per il mio amore per lo sport". Sul suo possibile esordio: "Sarebbe bello esserci con la Fiorentina ma dobbiamo aspettare il transfer". Accanto a lui il ds Perinetti: "Abbiamo un problema sulla data del tesseramento. Dalla Spagna ci dicono che potrà essere tesserato solo dal 3 gennaio essendosi svincolato il 4 luglio. Stiamo attendendo una risposta definitiva". >