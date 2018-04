Facebook

Serie A, Torino-Fiorentina 1-2: decide Thereau al 94' E' il VAR il grande protagonista della sfida tra Torino e Fiorentina con due rigori assegnati e uno tolto alla squadra viola. Finisce 2-1 per i ragazzi di Pioli, passati in vantaggio al 59' con Veretout (dopo che il francese nel primo tempo si era fatto parare un penalty da Sirigu) e raggiunti da Belotti all'86'. Ma a decidere tutto è stato Thereau, sempre dagli 11 metri, al 94'. Per i granata, fischiati e contestati, è la quarta sconfitta di fila. >