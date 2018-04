Facebook

Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-0: un gran gol di Politano ferma la Viola Nel secondo anticipo della 34a giornata di Serie A, il Sassuolo batte 1-0 la Fiorentina e sale a 37 punti allontanandosi dalla zona retrocessione. Al Mapei Stadium decide una perla di Politano che al 41', servito da Adjapong, trova un sinistro dal limite imparabile per Dragowski. Viola in 10 dal 30' per l'espulsione di Dabo. Per Pioli, fermo a 51 punti all'ottavo posto, è la seconda sconfitta consecutiva: l'Europa si allontana. >