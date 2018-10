Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Lazio-Fiorentina 1-0: le foto Riscatto Lazio dopo il ko nel derby e la figuraccia in Europa League. All'Olimpico la squadra di Inzaghi batte 1-0 la Fiorentina nell'ottava giornata di Serie A e sorpassa la Viola in classifica. Nel primo tempo Immobile sblocca la gara al 37' deviando in rete un colpo di testa di Radu, poi la Viola protesta per un fallo di Acerbi in area su Simeone. Nella ripresa gli uomini di Pioli alzano il ritmo, ma sbattono contro il muro biancoceleste. >