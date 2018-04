Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Fiorentina-Napoli 3-0: le foto Tonfo del Napoli a Firenze. Al Franchi la squadra di Sarri perde 3-0 con la Fiorentina e vede allontanarsi il sogno scudetto (Juve ora a +4). Gara subito in salita per gli azzurri, che all'8' restano in dieci per l'espulsione di Koulibaly e poi cadono sotto i colpi di Simeone. Il "Cholito" prima apre i conti al 34' con un sinistro sotto le gambe di Reina, poi raddoppia al 62' sugli sviluppi di un corner e chiude la gara nel recupero in contropiede. >