Napoli-Fiorentina, le foto del match Terza vittoria in campionato per il Napoli di Ancelotti che nel secondo anticipo della quarta giornata di Serie A ha battuto 1-0 la Fiorentina. In un San Paolo semi-deserto e in contestazione con la proprietà, gli azzurri hanno sofferto l'aggressività dei toscani nel primo tempo. Nella ripresa quando Zielinski e compagni hanno assunto il controllo del gioco fino al gol decisivo al 79': Milik premia il taglio di Insigne che realizza in diagonale. >