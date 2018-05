Facebook

Milan-Fiorentina, le foto del match Il Milan di Gattuso chiude il campionato con una vittoria, finendo al sesto posto che significa qualificazione diretta ai gironi dell'Europa League 2018/19. A San Siro i rossoneri hanno battuto 5-1 in rimonta la Fiorentina, reagendo al vantaggio firmato Simeone al 20'. Pari di Calhanoglu su punizione al 23' con il turco scatenato anche in chiave assist, due per entrambe le reti di Cutrone (42' e 59'). Al 49' spazio per il gol dell'ex Kalinic. Nel finale anche Bonaventura. >