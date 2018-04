Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Milan-Aek Atene, le foto del match Si placa leggermente, ma non sparisce, la crisi del Milan. Nella terza giornata di Europa League, i rossoneri non sono andati oltre uno spento 0-0 a San Siro contro l'AEK Atene salendo a quota 7 punti in classifica. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e con i greci vicini al gol dopo una frittata Musacchio-Donnarumma, nella ripresa i tentativi di Cutrone e Suso sono stati smorzati da Anestis. Rossoneri ancora fuori dal campo tra i fischi. >