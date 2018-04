Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lazio, 1-1 col Vitesse in Europa League Nel quinto turno di Europa League, la Lazio, già certa della qualificazione e del primo posto nel Gruppo K, pareggia 1-1 con in Vitesse. Olandesi in vantaggio al 13' con una punizione sotto la traversa di Linssen che sorprende Vargic. I biancocelesti trovano il pari al 42' con una magia di Luis Alberto che trova il gol con un gran destro al volo. La squadra di Inzaghi manca il record di 5 vittorie di fila. Vitesse eliminato. >